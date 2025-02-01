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Роман Ротенберг об антирекорде СКА: важно, что в 1945-м мы победили фашистов

Тренер СКА Ротенберг: важна победа над фашизмом, а не сколько шайб мы пропустили
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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос об антирекорде своей команды по пропущенным шайбам за сезон, заявив, что важно не это, а победа над фашизмом в 1945 году, передает «Чемпионат» .

«Давайте посчитаем, сколько мы с 1946 года забили? А с 1946-го сколько пропустили? А в 1945-м, знаете что произошло? Мы победили у фашистов. Великая Отечественная война. Вот это важнее», — сказал Ротенберг.

В матче регуляреного чемпионата СКА в обыграл московское «Динамо» (4:3 ОТ). В составе победителей точными бросками отметились Валентин Зыков, Андрей Педан, а также Александр Никишин, который оформил дубль.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА пропустил 153 шайбы. Команда Романа Ротенберга занимает в турнирной таблице Западной конференции шестое место, набрав 65 очков.

Ранее СКА был оштрафован за поведение болельщиков в матче со «Спартаком».

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