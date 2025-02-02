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Тренер СКА сделал подарок журналистке: нам нужна рыжая, фартовая

Тренер СКА Ротенберг подарил будильник журналистке: нам нужна рыжая, фартовая
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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Роман Ротенберг после матча регулярного чемпионата против московского «Динамо» подарил журналистке будильник, передает пресс-служба СКА.

«Если вопросов больше нет, я хотел подарить будильник. Нам нужна рыжая, фартовая. Вам подарок. Надо ценить девушек, красивых девушек», — сказал Ротенберг.

Ротенберг уже дарил будильник журналистам.

В матче регулярного чемпионата СКА в обыграл московское «Динамо» (4:3 ОТ). В составе победителей точными бросками отметились Валентин Зыков, Андрей Педан, а также Александр Никишин, который оформил дубль.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ СКА пропустил 153 шайбы. Команда Романа Ротенберга занимает в турнирной таблице Западной конференции шестое место, набрав 65 очков.

В следующем матче петербургский клуб сыграет с казанским «Ак Барсом». Матч состоится 4 февраля.

Ранее Ротенберг заявил, что важна победа над фашизмом, а не сколько шайб пропустил СКА.

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