СКА оштрафован за поведение болельщиков в матче со «Спартаком»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение наложить денежный штраф на петербургский СКА за поведение болельщиков в матче регулярного чемпионата против московского «Спартака», передает сайт КХЛ.
В заявлении отмечается, что фанаты СКА , находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес «Спартака».
«Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях. На ХК СКА наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», — заявили в пресс-службе лиги.
Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой команды из Санкт-Петербурга в серии послематчевых буллитов. Основное время закончилось со счетом 3:3, а победный бросок в серии нанес Иван Демидов.
Первые три шайбы в матче забили хоккеисты СКА, отличились Григорий Кузьмин, Илья Карпухин и Михаил Григоренко. Следом «Спартак» ответил тремя шайбами. Голы на свой счет записали Николай Голдобин, Павел Порядин и Вениамин Королев.
Ранее КХЛ изменила правила после жалобы тренера «Спартака».