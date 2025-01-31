СКА оштрафован за поведение болельщиков в матче со «Спартаком»

КХЛ оштрафовала СКА за поведение болельщиков в матче со «Спартаком»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение наложить денежный штраф на петербургский СКА за поведение болельщиков в матче регулярного чемпионата против московского «Спартака», передает сайт КХЛ.

В заявлении отмечается, что фанаты СКА , находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес «Спартака».

«Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях. На ХК СКА наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», — заявили в пресс-службе лиги.

Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой команды из Санкт-Петербурга в серии послематчевых буллитов. Основное время закончилось со счетом 3:3, а победный бросок в серии нанес Иван Демидов.

Первые три шайбы в матче забили хоккеисты СКА, отличились Григорий Кузьмин, Илья Карпухин и Михаил Григоренко. Следом «Спартак» ответил тремя шайбами. Голы на свой счет записали Николай Голдобин, Павел Порядин и Вениамин Королев.

Ранее КХЛ изменила правила после жалобы тренера «Спартака».