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СКА оштрафован за поведение болельщиков в матче со «Спартаком»

КХЛ оштрафовала СКА за поведение болельщиков в матче со «Спартаком»
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение наложить денежный штраф на петербургский СКА за поведение болельщиков в матче регулярного чемпионата против московского «Спартака», передает сайт КХЛ.

В заявлении отмечается, что фанаты СКА , находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес «Спартака».

«Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях. На ХК СКА наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», — заявили в пресс-службе лиги.

Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой команды из Санкт-Петербурга в серии послематчевых буллитов. Основное время закончилось со счетом 3:3, а победный бросок в серии нанес Иван Демидов.

Первые три шайбы в матче забили хоккеисты СКА, отличились Григорий Кузьмин, Илья Карпухин и Михаил Григоренко. Следом «Спартак» ответил тремя шайбами. Голы на свой счет записали Николай Голдобин, Павел Порядин и Вениамин Королев.

Ранее КХЛ изменила правила после жалобы тренера «Спартака».

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