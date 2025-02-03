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Вернувшийся в Россию Швед заявил, что выиграет Единую лигу ВТБ

Швед: с таким составом надо брать титул
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Михаил Синицын/ТАСС

Российский баскетболист «Зенита» Алексей Швед заявил, что рассчитывает на победу в Единой лиге ВТБ в этом сезоне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«С таким составом надо брать Кубок Белова. Это тяжело, но возможно», — заявил Швед.

18 января Швед вернулся в Единую лигу ВТБ и стал игроком «Зенита».

35-летний Швед выступал в России за столичный ЦСКА и подмосковные «Химки». Вместе с армейцами он четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играл за «Миннесоту», «Филадельфию», «Нью-Йорк» и «Хьюстон».

В составе национальной команды России выигрывал бронзовые награды Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011). Последним клубом Шведа стал китайский «Шаньси Лунгс», откуда он был отчислен.

Ранее чемпион Европы рассказал, как скажется на лиге возвращение Шведа.

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Баскетбол. Чемпионат России
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