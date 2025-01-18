Чемпион Европы рассказал, как скажется на лиге возвращение Шведа

Быков: Швед — значимое имя для российского баскетбола, за него будут болеть

Чемпион Европы в составе сборной России по баскетболу Сергей Быков выразил мнение, что возвращение Алексея Шведа в Единую лигу ВТБ положительно скажется на имидже лиги. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Усилит ли Швед «Зенит»? Я мало видел его в деле в последнее время. Время покажет, но в «Зените» грамотный тренер. Скажется ли положительно на лиге его возращение? Да. Алексей Швед — значимое имя для российского баскетбола. За него будут болеть», — заявил Быков.

18 января Швед вернулся в Единую лигу ВТБ и стал игроком «Зенита».

35-летний Швед выступал в России за столичный ЦСКА и подмосковные «Химки». Вместе с армейцами он четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играл за «Миннесоту», «Филадельфию», «Нью-Йорк» и «Хьюстон».

В составе национальной команды России выигрывал бронзовые награды Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011). Последним клубом Шведа стал китайский «Шаньси Лунгс», откуда он был отчислен.

Ранее сборная России выиграла товарищеский турнир в Москве.