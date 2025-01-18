Известный российский баскетболист вернулся в Единую лигу ВТБ

Баскетболист Швед вернулся в Единую лигу ВТБ и стал игроком «Зенита»

Призер Олимпийских игр, российский баскетболист Алексей Швед вернулся в Единую Лигу ВТБ и подписал контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает Telegram-канал «Перехват».

Источник утверждает, что соглашение с 35-летним игроком рассчитано до конца сезона.

В турнирной таблице «Зенит» идет на третьем месте. У коллектива Хавьера Паскуаля 20 побед в 25 матчах. Следующая встреча петербуржцев состоится 19 января: в Саратове коллектив сыграет против местного «Автодора».

35-летний Швед выступал в России за столичный ЦСКА и подмосковные «Химки». Вместе с армейцами он четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играл за «Миннесоту», «Филадельфию», «Нью-Йорк» и «Хьюстон».

В составе национальной команды России выигрывал бронзовые награды Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011). Последним клубом Шведа стал китайский «Шаньси Лунгс», откуда он был отчислен.

Ранее сборная России выиграла товарищеский турнир в Москве.