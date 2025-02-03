В РФС оценили слова УЕФА о возвращении России на международные турниры

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слова главы департамента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зорана Лаковича о возможном возвращении России на международную арену в 2025 году. Его слова приводит «Чемпионат».

«Зоран Лакович — ответственный человек. Если он выходит на трибуну и говорит такие слова… Был бы он безответственным человеком, не работал бы в УЕФА на такой серьезной должности», — заявил Дюков.

Ранее Лакович выступил против отстранения россиян, а также выразил надежду на то, что клубы из России вернутся на международные турниры в 2025 году,

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее бывший футболист сборной Франции назвал величайшего российского игрока.