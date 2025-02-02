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В УЕФА надеются, что российские клубы возвратятся на международные турниры в 2025 году

В УЕФА надеются на допуск российских клубов к международным турнирам в 2025 году
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Алексей Даничев/РИА Новости

Директор отдела Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делам национальных ассоциаций Зоран Лакович на внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) выразил надежду на то, что клубы из России вернутся на международные турниры в 2025 году, передает РИА Новости.

«РФС всегда пользовался уважением в УЕФА. Я осознаю, что сегодня все виды спорта в России, выключая футбол, находятся в сложной ситуации, полной вызовов», — сказал Лакович.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее бывший футболист сборной Франции назвал величайшего российского игрока.

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