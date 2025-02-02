В УЕФА выступили против отстранения россиян

Директор департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зоран Лакович выступил против отстранения от международных турниров спортсменов из России. Его слова приводит Sport24.

Лакович заявил, что подобные решения не должны быть приняты под влиянием политики. Также он напомнил, что его родная страна, Сербия, также была отстранена от соревнований в 1992-1996 годах.

«Наша страна в связи с санкциями, наложенными ООН, между 1992 и 1996 годами была отстранена от всех крупных спортивных соревнований», — добавил Лакович.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее чемпион России в составе «Спартака» покинул «Химки».