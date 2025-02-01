Бывший футболист сборной Франции назвал величайшего российского игрока

Бывший футболист лондонского «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда заявил, что Александр Мостовой является величайшим российским игроком, передает «РБ Спорт».

«Мне нравилось наблюдать, как Мостовой играет за «Страсбур». У него волшебная левая нога была. Это одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции. Он был одним из лучших игроков лиги», — сказал Малуда.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо».

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой заявил, что не может назвать себя счастливым.