Теннисистка Александрова после победы назвала особенным турнир в Австрии

Александрова: мне очень нравится играть в Линце, с третьей попытки взяла титул

Российская теннисистка Екатерина Александрова заявила, что для нее турнир в Линце является особенным. Об этом она рассказала в послематчевом интервью.

«Этот турнир всегда был для меня особенным. Мне нравится играть здесь каждый раз. Наконец, с третьей попытки я взяла титул. Очень довольна и счастлива. Это место всегда будет особенным и волшебным для меня», — заявила россиянка.

Александрова в решающем матче обыграла Даяну Ястремскую с Украины — 6:2, 3:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 13 минут. За это время Александрова выполнила два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из восьми. В активе Ястремской три подачи навылет, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из пяти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе, россиянка поднялась на пять позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь будет занимать 25-ю строчку.

Следующим соревнованием для Александровой станет турнир в Абу-Даби. 4 февраля в матче 1/16 финала она сыграет с Лейлой Фернандес из Канады.

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