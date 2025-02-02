Медведев прекратил сотрудничество с тренером

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, что прекратил сотрудничество с французским экс-игроком Жилем Симоном. Об этом россиянин рассказал на пресс-конференции.

«Мы с Жилем решили прекратить совместную работу. Честно говоря, это был очень хороший опыт. С Симоном все получилось не совсем так, как хотелось, особенно в плане результатов, но я узнал много нового о теннисе: уверен, это поможет мне в будущем», — заявил Медведев.

Симон входил в тренерский штаб Медведева с февраля 2024 года. За это время Медведев не смог выиграть ни одного титула.

40-летний Симон завершил карьеру игрока в 2022 году. На его счету 14 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.

Ранее Медведев покинул топ-5 рейтинга ATP.