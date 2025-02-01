Теннисист Рублев проиграл 102-й ракетке мира на турнире в Монпелье

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел обыграть 102-ю ракетку мира Александра Ковачевича из США в полуфинале турнира в Монпелье.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

В финале Ковачевич сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

31 января россиянин обыграл теннисиста из Грузии Николоза Басилашвили. В первой партии при счете 5:2 в пользу Рублева грузин отказался от дальнейшего продолжения борьбы. За 35 минут встречи российский теннисист успел сделать семь эйсов и реализовать два брейк-поинта из двух. В активе Басилашвили четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-поинта.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву предрекли теннисный ренессанс.