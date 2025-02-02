В РПЛ отреагировали на скандальные слова Кокорина об уровне чемпионата России

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев отреагировал на слова игрока кипрского «Ариса» Александра Кокорина, который заявил о падении уровня чемпионата России с 2019 года, передает ТАСС.

«Сашу Кокорина знаю по молодежной сборной. Такие слова — неаккуратные и неосторожные. Даже не хочется комментировать», — сказал Алаев.

В интервью Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», заявив, что подписал контракт назло «Зениту». Также он назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) «говном».

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», за который выступает до сих пор.

Ранее в сборной России отреагировали на скандальное интервью Кокорина.