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Уроженец Дагестана нанес третье поражение подряд легенде UFC

Уроженец Дагестана Нассурдин Имавов отправил Адесанью в нокаут на турнире UFC
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Chris Unger/Contributor/Getty Images

Французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов одолел нигерийца Исраэля Аденсанью на турнире UFC Fight Night 250.

Поединок завершился во втором раунде, когда Имавов отправил своего соперника в нокаут. Для нигерийца это поражение стало третьим подряд.

До этого поединка Аденсанья уступил Шону Стрикленду из США и представителю ЮАР Дрикусу дю Плесси.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

В еще одном поединке вечера Шара Буллет уступил Майклу Пэйджу. Поединок продлился все три раунда. Шара Буллет проиграл единогласным решением судей.

Представитель России Сергей Павлович одолел Жаирзиньо Розенстрайка. Поединок завершился единогласным решением арбитров.

Саид Нурмагомедов проиграл представителю Бразилии Винисиусу де Оливейре. Поединок, который продлился все три раунда, завершился поражением Нурмагомедова единогласным решением судей.

Ранее российский боец назвал преимущество жизни в США.

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