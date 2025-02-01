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Нурмагомедов проиграл на турнире UFC Fight Night 250

Российский боец Саид Нурмагомедов проиграл Оливейре на турнире UFC
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Jason Silva/USA TODAY/Reuters

Российский боец Саид Нурмагомедов проиграл представителю Бразилии Винисиусу де Оливейре на турнире UFC Fight Night 250.

Поединок, который продлился все три раунда, завершился поражением Нурмагомедова единогласным решением судей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира.

В еще одном поединке вечера Шара Буллет уступил Майклу Пэйджу. Поединок продлился все три раунда. Шара Буллет проиграл единогласным решением судей.

Представитель России Сергей Павлович одолел Жаирзиньо Розенстрайка. Поединок завершился единогласным решением арбитров.

В своей карьере Нурмагомедов провел 22 поединка, одержав 18 побед. В четырех боях россиянин проиграл.

Первый бой Нурмагомедов провел 22 августа 2009 года, одолев Оскара Нэйва. Свое первое поражение Нурмагомедов потерпел 22 июня 2014 года от Магомед Бибулатов на турнире Absolute Championship Berkut — Grand Prix Berkut 9.

Ранее брат Хабиба получил травму в титульном бою.

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