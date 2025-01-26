Брат Хабиба получил травму в титульном бою

Усман Нурмагомедов травмировал ногу в поединке с Полом Хьюзом

Российский чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов получил повреждение в поединке против ирландского бойца Пола Хьюза. Об этом сообщает ТАСС.

«Усман травмировал левую ногу. Врачи осмотрели, наложили повязку. Дальше посмотрим», – заявил источник из команды Нурмагомедова.

Бой, который состоялся в рамках турнира Профессиональной лиги бойцов (PFL) в Дубае, завершился победой россиянина судейским решением. Бойцы использовали все отведенные пять раундов, однако Нурмагомедов победил со счетом 48:46, 48:46, 47:47.

Этот поединок стал последним в истории Bellator. 14 января PFL объявила о закрытии лиги.

Нурмагомедов по-прежнему остается непобежденным: в его активе стало 19 побед в 20 боях, один поединок был признан несостоявшимся. Хьюз потерпел второе поражение.

Усман Нурмагомедов — родной брат Умара Нурмагомедова, который несколько дней назад на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) проиграл чемпиону промоушена Мерабу Двалишвили. Также он — троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее стало известно, что после церемонии взвешивания перед боем Нурмагомедова произошла драка.