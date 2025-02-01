«Выигрывает хоккей»: олимпийский чемпион об отказе Швеции бойкотировать ОИ из-за России

Двукратный олимпийский чемпион, бывший тренер российской национальной сборной Вячеслав Быков заявил, что присутствие России на крупных турнирах способствует развитию, поскольку соревнуются сильные команды. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«На мой взгляд, от участия нашей сборной и наших ребят выигрывает сам хоккей, и в этом плане наше участие помогает эволюции всего хоккея. Потому что когда соревнуются и состязаются лучшие хоккеисты и лучшие сборные, то это и даёт, в первую очередь, интерес болельщиков и зрителей, эволюцию всего хоккея», — заявил он.

31 января председатель Шведской ассоциации хоккея, член правления Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон заявил, что шведская национальная команда не намерена бойкотировать зимние Олимпийские игры и чемпионат мира в том случае, если на эти турниры будет допущена сборная России.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде 2026 года будет рассмотрен в начале февраля.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Украина попросила продлить отстранение сборной России по хоккею.