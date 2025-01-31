Украина хочет продлить отстранение российских спортсменов

Украина попросила Международную федерацию хоккея (IIHF) продлить отстранение cборной России. Об этом сказано в официальном письме Украинской федерации хоккея.

«Украинская сторона призвала международную федерацию сохранить и усилить санкции против России и Белоруссии, не допуская их игроков и тренеров к международным турнирам», — говорится в заявлении.

В письме также украинцы выражают надежду на принципиальную позицию IIHF.

Ранее в Швеции заявили, что не будут бойкотировать ОИ-2026 при возвращении России.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде 2026 года будет рассмотрен в начале февраля.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее появилась информация, что сборная России может сыграть на Кубке мира по хоккею в 2028 году.