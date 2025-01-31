Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина хочет продлить отстранение российских спортсменов

Украина попросила продлить отстранение сборной России по хоккею
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Украина попросила Международную федерацию хоккея (IIHF) продлить отстранение cборной России. Об этом сказано в официальном письме Украинской федерации хоккея.

«Украинская сторона призвала международную федерацию сохранить и усилить санкции против России и Белоруссии, не допуская их игроков и тренеров к международным турнирам», — говорится в заявлении.

В письме также украинцы выражают надежду на принципиальную позицию IIHF.

Ранее в Швеции заявили, что не будут бойкотировать ОИ-2026 при возвращении России.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде 2026 года будет рассмотрен в начале февраля.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее появилась информация, что сборная России может сыграть на Кубке мира по хоккею в 2028 году.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами