В Швеции ответили на вопрос о бойкоте Олимпиады из-за России

Председатель Шведской ассоциации хоккея, член правления Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон заявил, что шведская национальная команда не намерена бойкотировать зимние Олимпийские игры и чемпионат мира в том случае, если на эти турниры будет допущена сборная России. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Dagens Nyheter.

«Тенденция возвращения россиян на международную арену совершенно очевидна, если взглянуть на разные виды спорта. Я могу говорить только за хоккей — позиция шведского хоккея неизменна, и важно, чтобы мы ясно выражали ее», — заявил он.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде 2026 года будет рассмотрен в начале февраля.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее появилась информация, что сборная России может сыграть на Кубке мира по хоккею в 2028 году.