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Стало известно, выступит ли сын разбившихся в авиакатастрофе чемпионов мира на ближайшем турнире

Фигурист Максим Наумов не выступит на чемпионате четырех континентов
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team.genia.vadim/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский фигурист Максим Наумов, сын разбившихся в авиакатастрофе над Вашингтоном чемпионов мира Евгении Шишкова и Вадима Наумова, не выступит на чемпионате четырех континентов. Об этом сообщает Международный союз конькобежцев (ISU).

Наумов, занявший четвертое место на чемпионате США, изначально входил в состав команды на турнир в Сеуле. Однако теперь он перемещен в список запасных, место основного участника занял Томоки Хиваташи.

Тело Шишковой из воды реки Потомак уже достали водолазы, тело Наумова пока не обнаружено.

Шишкова и Наумов выиграли в составе сборной России чемпионат мира 1994 года по фигурному катанию.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне 30 января. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Ранее тренер Татьяна Тарасова назвала моральной травмой авиакатастрофу в США.

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