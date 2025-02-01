Тело чемпиона мира пока не обнаружили после авиакатастрофы в Вашингтоне

Мать чемпиона мира Наумова заявила, что тело ее сына пока не обнаружили

Мать чемпиона мира по фигурному катанию Вадима Наумова заявила, что тело ее сына после авиакатастрофы над Вашингтоном пока еще не обнаружили. Ее слова приводит ТАСС.

«Сына еще не достали, его тело до сих пор не обнаружено. Внук там, он сейчас живет у нашей подруги, она нам как родная, практически член семьи, он остается там и работает, и учится. <...> Я туда поехать не могу, муж очень болеет, я его оставить одного не могу», — заявила она.

Вместе с Наумовым на рейсе была его супруга — Евгения Шишкова, вместе с которой они выступали. Ее тело водолазы обнаружили 31 января.

Шишкова и Наумов выиграли в составе сборной России чемпионат мира 1994 года по фигурному катанию. Сын пары Максим Наумов — фигурист, выступающий за сборную США.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне 30 января. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Ранее тренер Татьяна Тарасова назвала моральной травмой авиакатастрофу в США.