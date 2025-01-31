«Это моральная травма»: Татьяна Тарасова о падении самолета в США

Тренер Татьяна Тарасова о падении самолета в США: моральная травма для всех

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на падение самолета в США, заявив, что американцам и россиянам этот инцидент принес моральную травму, передает ТАСС.

«После чемпионата США проходил сбор. Эти дети были самыми прогрессивными в своем возрасте. Это для всех моральная травма — и для нас, и для американцев», — сказала Тарасова.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом 30 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Местные СМИ сообщили, что среди них были фигуристы и тренеры сборной США. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался об авиакатастрофе в США, заявив, что горе не имеет национальностей.