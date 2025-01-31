Водолазы нашли тело чемпионки мира в составе сборной России, погибшей в США

Водолазы обнаружили тело погибшей в авиакатастрофе над Вашингтоном российской фигуристки Евгении Шишковой. Об этом «Комсомольской правде» рассказала мать ее супруга, Вадима Наумова.

Мать Наумова сказала, что на месте трагедии находился их сын Максим, с которым она недавно поговорила. Он сообщил ей, что нашли тело Евгении Шишковой, а о Вадиме Наумове пока ничего не известно.

Шишкова и Наумов выиграли в составе сборной России чемпионат мира 1994 года по фигурному катанию в паре.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Ранее тренер Татьяна Тарасова назвала моральной травмой авиакатастрофу в США.