Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водолазы нашли тело чемпионки мира в составе сборной России, погибшей в США

Kp.ru: водолазы нашли тело фигуристки Шишковой
close
imago sportfotodienst/Global Look Press

Водолазы обнаружили тело погибшей в авиакатастрофе над Вашингтоном российской фигуристки Евгении Шишковой. Об этом «Комсомольской правде» рассказала мать ее супруга, Вадима Наумова.

Мать Наумова сказала, что на месте трагедии находился их сын Максим, с которым она недавно поговорила. Он сообщил ей, что нашли тело Евгении Шишковой, а о Вадиме Наумове пока ничего не известно.

Шишкова и Наумов выиграли в составе сборной России чемпионат мира 1994 года по фигурному катанию в паре.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Ранее тренер Татьяна Тарасова назвала моральной травмой авиакатастрофу в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами