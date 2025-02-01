«Антиикона антистиля»: Губерниев назвал Кокорина бестолковым после скандального интервью

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал бестолковым нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина из-за его скандального интервью, в котором игрок оскорбил российский футбол. Слова Губерниева приводит URA.Ru.

«Кокорин — человек, который не просто не воспользовался своим талантом, он является антииконой антистиля. Все, что человек может сделать не так, — вот это Кокорин. Абсолютно непотребное высказывание от человека, потенциал которого позволял быть достаточно высоко в футболе, но, поскольку он бестолковый, поэтому так и говорит», — заявил Губерниев.

В интервью Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», а также назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) «говном».

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», за который выступает до сих пор.

С 2011 по 2017 год Кокорин выступал в составе сборной России, он — участник чемпионатов Европы 2012, 2016 годов и чемпионата мира 2014 года.

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