«Рожденный тратить, копить не может»: Кокорин об отношении к деньгам

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин на YouTube-канале Федора Смолова Smol Talk признался, что у него пока нет понимания, чем он будет заниматься после завершения спортивной карьеры, а также раскрыл свое отношение к деньгам.

«Недвижимость была. Все в недвижимость и в банки. Покупал и строил для сохранения денег и для себя, но в итоге понимаю, что не буду там жить. Все продам, и все. Рожденный тратить, копить не может», — заявил он.

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», за который выступает за сих пор.

С 2011 по 2017 год Кокорин выступал в составе сборной России, он — участник чемпионатов Европы 2012, 2016 годов и чемпионата мира 2014 года.

Ранее Кокорин рассказал об отказе лондонскому «Арсеналу».