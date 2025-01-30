Очередной фигурист заявил, что не был в упавшем самолете

Американский фигурист Антон Спиридонов опроверг новость о том, что его не было в самолете, который упал в Вашингтоне, опубликовав Stories.

«Меня не было на этом рейсе. Спасибо за беспокойство о моей безопасности. Мое сердце со всеми пострадавшими от этой трагедии», — написал Спиридонов.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

На борту самолета были фигуристы сборной США.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

Ранее сообщалось о том, что американская фигуристка российского происхождения не находилась в упавшем самолете.