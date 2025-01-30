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Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту упавшего самолета были спортсмены

Федерация фигурного катания США: на борту упавшего самолета были спортсмены
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Andrew Harnik/Getty Images

Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета были спортсмены, передает Reuters.

«Может подтвердить, что несколько членов нашего сообщества фигурного катания были на борту рейса 5342 American Airlines. Мы опубликуем дополнительную информацию по мере ее поступления», — говорится в заявлении.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер чемпионата СССР по фигурному катанию была на борту упавшего в США самолета.

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