Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все участники раунда плей-офф в Лиге чемпионов.

Первые восемь команд по итогам общего этапа начнут борьбу с раунда 1/8 финала. Ими стали английский »Ливерпуль (21 очко), испанская «Барселона», английский «Арсенал», итальянский «Интер» (19), испанский «Атлетико» (18), а также немецкий «Байер», французский «Лилль» и английская «Астон Вилла» (16).

Коллективы, занявшие места с 9-го по 24-е, стартуют с 1/16 финала. Ими стали: итальянская «Аталанта», немецкая «Боруссия» (Дортмунд), испанский «Реал» (Мадрид), немецкая «Бавария», итальянский «Милан» (все — 15 очков), нидерландский ПСВ (14), французский «ПСЖ», португальская «Бенфика», французские «Монако» и «Брест», нидерландский «Фейеноорд» (13), итальянский «Ювентус», шотландский «Селтик» (12), английский «Манчестер Сити», португальский «Спортинг», бельгийский «Брюгге» (11).

Точные пары станут известны по итогам жеребьевки, которая состоится 31 января. Матчи 1/16 финала запланированы на 11-12 и 18-19 февраля.

Команды, занявшие места с 25-го по 36-е место, турнир покинули. Среди них оказались: хорватское »Динамо Загреб» (11), немецкий «Штутгарт» (10), украинский «Шахтер» (7), итальянская «Болонья», сербская «Црвена Звезда», австрийский «Штурм» (6), чешская «Спарта» (4), испанская «Жирона», австрийский «Зальцбург», немецкий «Лейпциг» (3), словацкий «Слован», швейцарский «Янг Бойз» (0).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее «Боруссии» — 2:0.

Ранее сообщалось, что колумбийский футболист близок к переходу в клуб к Криштиану Роналду.