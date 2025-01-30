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Колумбийский футболист близок к переходу в клуб к Роналду

Форвард «Астон Виллы» Дуран близок к переходу в «Аль-Наср» за €77 млн
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IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press

Колумбийский нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран близок к переходу в «Аль-Наср». Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на The Athletic.

Источник утверждает, что сумма сделки составит €77 млн.

21-летний Дуран выступает за «Астон Виллу» с января 2023 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей за «Астон Виллу», в которых забил 12 мячей. Также в его активе 15 игр за сборную Колумбии (2 гола). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в €40 млн.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Ранее экс-игрок «Зенита» раскритиковал интервью Александра Кокорина.

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