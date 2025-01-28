Российский боец раскритиковал Царукяна за снятие с боя против Махачева

Шара Буллет: Царукян многих обломал, люди ради него в Америку летели

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, раскритиковал Армана Царукяна за снятие с боя против Ислама Махачева. Его слова приводит Sport24.

«Он обломал с боем многих людей, которые ждали его поединок. Я знаю много армян, которые летели в Америку ради него. Если ты выигрываешь, тебе все прощают. А когда проигрываешь, то всех собак на тебя спускают», — заявил Шара Буллет.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

В со-главном бою турнира россиянин Умар Нурмагомедов уступил грузину Мерабу Двалишвили. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов сломал руку в этом поединке и потерпел первое поражение в карьере.

Ранее Двалишвили заявил, что обманул комиссию перед боем с Нурмагомедовым.