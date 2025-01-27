Черчесов рассказал о ситуации с увольнением из сборной Казахстана

Российский тренер Станислав Черчесов заявил, что на данный момент продолжает руководить сборной Казахстана по футболу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Решение есть, но его нужно оформить юридически. Сегодня я позавтракал с генеральным секретарем Казахстанской федерации футбола. Потом президент мне позвонил, сказал о решении. Бумага будет, я ее подпишу, а пока перед вами тренер сборной Казахстана», — заявил Черчесов.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17 числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее руководству футбола Казахстана указали на непоследовательность в отношении Черчесова.