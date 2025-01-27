Черчесов покинул сборную Казахстана

Российский футбольный тренер Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной Казахстана, сообщает сайт Казахстанской федерации футбола.

Контракт был расторгнут по обоюдному решению сторон.

14 ноября Казахстан проиграл Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

21 января стало известно о том, что Черчесовым интересуется клуб из Ирана «Персеполис».

Ранее Черчесов высказался о ситуации в сборной Казахстана.