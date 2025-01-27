Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Зенита» пожаловался на нехватку игроков

Семак: думали, что будет больше здоровых игроков, когда планировали два матча
close
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал нехватку здоровых игроков одной из причин двух поражений за день на сборе в Катаре. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, проигрывать никто не любит, но это этап подготовки — ничего страшного. В целом, самое негативное на сборе это травмы. В первый день и практически в последний — две травмы у Васильева и Караваева. У остальных игроков — микроповреждения», — рассказал Семак.

Ранее сообщалось, что защитник Вячеслав Караваев пропустит остаток сезона, также есть повреждение у нападающего Максима Глушенкова. Помимо них, по словам главного тренера «Зенита», также травмированы Дмитрий Васильев, Нуралы Алип и еще несколько игроков.

27 января «сине-бело-голубые» проиграли два товарищеских матча за день. Сначала они уступили московскому «Динамо» со счетом 1:3, а затем — лидеру чемпионата Армении «Ноа» со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию контракта со звездным игроком.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами