Тренер «Зенита» пожаловался на нехватку игроков

Семак: думали, что будет больше здоровых игроков, когда планировали два матча

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал нехватку здоровых игроков одной из причин двух поражений за день на сборе в Катаре. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, проигрывать никто не любит, но это этап подготовки — ничего страшного. В целом, самое негативное на сборе это травмы. В первый день и практически в последний — две травмы у Васильева и Караваева. У остальных игроков — микроповреждения», — рассказал Семак.

Ранее сообщалось, что защитник Вячеслав Караваев пропустит остаток сезона, также есть повреждение у нападающего Максима Глушенкова. Помимо них, по словам главного тренера «Зенита», также травмированы Дмитрий Васильев, Нуралы Алип и еще несколько игроков.

27 января «сине-бело-голубые» проиграли два товарищеских матча за день. Сначала они уступили московскому «Динамо» со счетом 1:3, а затем — лидеру чемпионата Армении «Ноа» со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию контракта со звездным игроком.