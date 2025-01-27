«Зенит» потерял еще одного российского игрока

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в клубе решили поберечь российского нападающего Максима Глушенкова из-за травмы. Его слова приводит Sport24.

«У Глушенкова небольшое повреждение. Решено поберечь», — заявил Медведев.

27 января футболисты петербургского «Зенита» проиграли два товарищеских матча за день. Сначала «сине-бело-голубые» уступили московскому «Динамо» со счетом 1:3, а затем — лидеру чемпионата Армении «Ноа» со счетом 1:2.

В текущем сезоне 25-летний Глушенков провел за «Зенит» 14 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил 10 мячей и сделал две результативные передачи.

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В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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