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«Спартак» близок к подписанию контракта со звездным игроком

Meridian Sport: Илич перейдет в «Спартак» вместо «Зенита» до конца недели
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Global Look Press

Полузащитник итальянского «Торино» и сборной Сербии Иван Илич подпишет контракт с московским «Спартаком» до конца недели. Об этом сообщает Meridian Sport.

Источник утверждает, что «красно-белым» уже удалось достигнуть договоренности о переходе. Футболисту необходимо пройти медосмотр и до конца недели сделка должна быть завершена.

Важную роль в переговорах с итальянским клубом, который готов продать 23-летнего Илича, играет ассистент наставника московского клуба Деяна Станковича Ненад Сакич, который знаком игроку по работе в молодежной сборной Сербии.

В текущем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 13 матчей. В этих играх он забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €18 млн.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее сообщалось, что российский футболист «Зенита» не сыграет в этом сезоне.

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