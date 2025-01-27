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Российский футболист «Зенита» не сыграет в этом сезоне

Защитник «Зенита» Караваев пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы
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Алексей Даничев/РИА Новости

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев выбыл до конца сезона из‑за травмы. Об этом сообщает пресс‑служба «сине-бело-голубых».

«После медицинского обследования у Вячеслава Караваева был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, после чего игроку была сделана операция», — заявили в пресс-службе.

Ожидается, что восстановление 29-летнего игрока займет около семи месяцев. Караваев в скором времени приступит к восстановлению под руководством медицинского штаба «Зенита».

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 18 матчах за клуб из Санкт-Петербурга.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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