Мостовой оценил перспективы узбекистанского футболиста в «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что если узбекистанский новичок английского «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов будет попадать в заявку клуба — то это уже хорошо для игрока. Его слова приводит «Советский спорт».

«Не один я был удивлен, что «Манчестер Сити» купил этого паренька. Какого-то сверхъестественного впечатления от него у меня не было. В матче с «Челси» начал он просто ужасно. Если Абдукодир в запасе находиться будет, это уже счастье. Не вижу ничего особенного в нем», — заявил Мостовой.

19 января Хусанов подписал контракт с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 3:1.

20-летний Хусанов появился в стартовом составе и уже на 3-й минуте встречи допустил ошибку, которой воспользовались игроки «Челси» — отличился Чуквунонсо Мадуэке. На 42-й минуте защитник «горожан» Йошко Гвардиол счет сравнял, а во второй половине встречи сначала норвежец Эрлинг Холанд забил на 68-й минуте, а затем ассистировал Филу Фодену, который отличился на 87-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» обогнал «Челси» и поднялся на четвертое место — теперь в активе коллектива Хосепа Гвардиолы 41 балл после 23 встреч. «Синие» идут шестыми с 40 очками.

Ранее «Манчестер Сити» подписал с Эрлингом Холандом крупнейший контракт в истории футбола.