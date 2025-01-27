Финал женского Australian Open назвали лучшим за последнее время

Бывший пресс-секретарь Федерации тенниса России (ФТР) Виталий Яковенко высоко оценил финал женского одиночного разряда на Australian Open между белоруской Ариной Соболенко и американкой Мэдисон Киз. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Это был один из самых захватывающих финалов последних лет. Шансы Киз не рассматривались не столь высоко, но она показала очень достойный уровень. Интересный финал, в котором все решил один эпизод в концовке», — заявил Яковенко.

25 января Киз обыграла Соболенко в решающей встрече турнира со счетом 6:3, 2:6, 7:5. Для Киз эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема».

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев покинет топ-5 мирового рейтинга после вылета с Australian Open.