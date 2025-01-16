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Медведев покинет топ-5 мирового рейтинга после вылета с Australian Open

Даниил Медведев покинет топ-5 мирового рейтинга после вылета с Australian Open
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Даниил Сальников/«Чемпионат»

Российский теннисист Даниил Медведев покинет топ-5 мирового рейтинга после вылета с Australian Open во втором круге, передает «Чемпионат».

Российский теннисист уступил во втором круге Открытого чемпионата Австралии американцу Ленеру Тину. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (7:4), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (10:7).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российская теннисистка снялась с Australian Open перед самым началом матча.

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