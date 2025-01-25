Соболенко проиграла в финале Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила представительнице США Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Встреча, которая продолжалась чуть больше двух часов, завершилась со счетом 6:3, 2:6, 7:5.

Для Киз эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Соболенко дважды становилась победительницей Australian Open.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В полуфинале Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2. Соболенко сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету ее соперницы четыре эйса, столько же двойных ошибок, а также единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

Киз в своем полуфинальном матче обыграла Игу Свентек из Польши. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 7:6.

Ранее Джеки Чан посетил тренировку Соболенко перед финалом Australian Open.