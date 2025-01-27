«Унижение для страны»: Пономарев раскритиковал раздачу российского гражданства иностранцам

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев назвал унижением предоставление российского гражданства иностранным спортсменам. Его слова приводит РИА Новости.

«Раздача российских паспортов бразильским футболистам оказалась бессмысленной. Такие случаи снижают ценность гражданства России. Нужно давать гражданство тем, кто хотя бы знает русский язык», — заявил Пономарев.

Ранее стало известно, что получивший российский паспорт футболист «Зенита» Клаудиньо перешел в «Аль-Садд». Другой игрок «сине-бело-голубых» с гражданством России Малком покинул клуб летом 2023 года и перешел в саудовский «Аль-Хиляль».

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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