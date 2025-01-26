Назван самый успешно управляющий финансами клуб РПЛ

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин назвал «Краснодар» клубом, который лучше всех управляет деньгами в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Лучше всех управляет деньгами «Краснодар». Там деньги частные, они их считают. И правильно делают. В «Динамо» коллективная ответственность — вся цепочка по пути зарабатывает. В «Ростове» денег нет, город прифронтовой, просить не у кого — все идет на СВО», — заявил Заварзин.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.

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