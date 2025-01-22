«Зенит» объявил об уходе легионера

Петербургский «Зенит» объявил об уходе бразильского полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд». Об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к футболу, которую бразилец демонстрировал в каждом матче в футболке сине-бело-голубых. Удачи на футбольном поле и за его пределами», — говорится в сообщении.

Известно, что за переход 27-летнего игрока «Зенит» получит около €20 млн.

В текущем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до июня 2028 года.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее Александр Мостовой заявил, что вратаря, который покинул «Спартак», захотят купить многие клубы.