«Барселона» разгромила «Реал» в Суперкубке Испании

Женская команда испанской «Барселоны» разгромила мадридский «Реал» в матче за Суперкубок страны.

Встреча, которая состоялась на городском стадионе Бутарке в городе Леганес, завершилась со счетом 5:0. По голу в ворота «сливочных» забили норвежка Каролина Хансен, испанка Патриция Гихарро и Алексия Путельяс, а Эва Пайор оформила дубль.

13 января мужская команда «Барселоны» в меньшинстве разгромила «Реал» в финале Суперкубка со счетом 5:2.

Встреча прошла в Саудовской Аравии, в городе Джидда на стадионе Короля Абдаллы. В составе сине-гранатовых по разу отличились Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Рафинья и Алекс Бальде. Единственный мяч в составе мадридской команды на счету французского форварда Килиана Мбаппе.

Во втором тайме команды обменялись голами — на точный удар Рафиньи попаданием со штрафного ответил Родриго. С 56-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве — за фол против Килиана Мбаппе был удален польский вратарь Войцех Щенсны.

Ранее «Барселона» установила историческое достижение в матчах с «Реалом».