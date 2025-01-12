«Барселона» установила историческое достижение в матчах с «Реалом»

«Барселона» впервые в истории игр с «Реалом» дважды забила четыре и более мячей

В финальном матче за Суперкубок Испании — 2025 «Барселона», встречающаяся против мадридского «Реала», установила историческое достижение.

По данным Opta, каталонский клуб впервые в истории игр с «Реалом» дважды смог забить четыре и более мячей. В данный момент в финале счет 5:2, идет второй тайм. Предыдущая игра между этими командами прошла в рамках чемпионата Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась разгромной победой коллектива под руководством Ханса-Дитера Флика со счетом 4:0.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» оказалась сильнее «Атлетика» из Бильбао, а «Реал» переиграл «Мальорку».

В турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона мадридский «Реал», который возглавляет Карло Анчелотти, идет на втором месте, набрав 43 очка. Отставание от занимающего первую строчку «Атлетико» составляет один балл. «Барселона», идущая на третьей позиции, имеет в активе 38 баллов.

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