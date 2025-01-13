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«Барселона» в меньшинстве разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании

«Барселона» со счетом 5:2 разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании
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Pedro Nunes/Reuters

Каталонская «Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании.

В финальной игре сине-гранатовые оказались сильнее мадридского «Реала». Встреча прошла в Джидде на стадионе Короля Абдаллы и завершилась со счетом 5:2.

По итогам первых 45 минут счет 4:1 в пользу «Барселоны». В составе сине-гранатовых по разу отличились Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Рафинья и Алекс Бальде. Единственный мяч в составе мадридской команды на счету французского форварда Килиана Мбаппе.

Во втором тайме команды обменялись голами — на точный удар Рафиньи попаданием со штрафного ответил Родриго. С 56-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве — за фол против Килиана Мбаппе был удален польский вратарь Войцех Щенсны.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» оказалась сильнее «Атлетика» из Бильбао, а «Реал» переиграл «Мальорку».

В турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона мадридский «Реал», который возглавляет Карло Анчелотти, идет на втором месте, набрав 43 очка. Отставание от занимающего первую строчку «Атлетико» составляет один балл. «Барселона», идущая на третьей позиции, имеет в активе 38 баллов.

Ранее «Барселона» установила историческое достижение в матчах с «Реалом».

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