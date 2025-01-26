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Нурмагомедов сохранил свой чемпионский титул

Усман Нурмагомедов победил Хьюза и сохранил титул чемпиона Bellator
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usman_nurmagomedov/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Российский чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов победил ирландского бойца Пола Хьюза и сохранил свой титул.

Бой, который состоялся в рамках турнира Профессиональной лиги бойцов (PFL) в Дубае, завершился победой россиянина судейским решением. Бойцы использовали все отведенные пять раундов, однако Нурмагомедов победил со счетом 48:46, 48:46, 47:47.

Этот поединок стал последним в истории Bellator. 14 января PFL объявила о закрытии лиги.

Нурмагомедов по-прежнему остается непобежденным: в его активе стало 19 побед в 20 боях, один поединок был признан несостоявшимся. Хьюз потерпел второе поражение.

Ранее экс-боец Дэн Харди объяснил причину успеха россиян в ММА.

«История ММА — это череда циклов. Сегодня мы видим новый цикл, когда российские бойцы используют преимущество комплексного подхода. Они рассматривают ММА как единую систему, что дает им серьезное преимущество», — заявил Харди.

Ранее сообщалось, что после церемонии взвешивания перед боем Нурмагомедова произошла драка.

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