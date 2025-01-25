После церемонии взвешивания перед боем Нурмагомедова произошла драка

Болельщики чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова и ирландского бойца Пола Хьюза подрались между собой после церемонии взвешивания. Об этом сообщает «Чемпионат».

На данный момент о пострадавших не сообщается.

14 января Профессиональная лига бойцов (PFL) объявила о закрытии лиги Bellator.

По информации источников, бой Нурмагомедов и Хьюза, который состоится 25 января на турнире в Дубае, станет последним в истории Bellator.

В своей карьере российский боец одержал победу в 18 боях из 19, так как один поединок был признан несостоявшимся. На счету Хьюза 13 побед в 14 боях.

Ранее экс-боец Дэн Харди объяснил причину успеха россиян в ММА.

«История ММА — это череда циклов. Сегодня мы видим новый цикл, когда российские бойцы используют преимущество комплексного подхода. Они рассматривают ММА как единую систему, что дает им серьезное преимущество», — заявил Харди.

Ранее российский боец в последнюю секунду победил американца на турнире UFC.