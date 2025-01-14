Лига смешанных единоборств Bellator прекратит свое существование

Лига Bellator прекратит свое существование в 2025 году. В календаре организации нет ни одного запланированного мероприятия. Об этом сообщает Fighttime со ссылкой на информированные источники.

Профессиональная лига бойцов (PFL), которая стала собственником организации в конце 2023 года, не упоминает Bellator в названии турнира, который пройдет 25 января в Дубае. Главным боем этого вечера должен стать поединок между россиянином Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом за титул Bellator в легком весе.

По информации источников, бой Нурмагомедов и Хьюза станет последним в истории Bellator.

Ожидается, PFL официально объявит о своих дальнейших планах до турнира в Дубае.

Ранее экс-боец Дэн Харди объяснил причину успеха россиян в ММА.

«История ММА — это череда циклов. Сегодня мы видим новый цикл, когда российские бойцы используют преимущество комплексного подхода. Они рассматривают ММА как единую систему, что дает им серьезное преимущество», — заявил Харди.

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